Посольство обратилось к лицам, желающим вернуться из Италии в Азербайджан

Посольство Азербайджана в Италии в связи с увеличением количества зараженных COVID-19, обратилось ко всем гражданам Азербайджана, которые находятся на территории Италии.

Как сообщает Report, в обращении Посольства отмечено:

«Вниманию граждан Азербайджанской Республики в Итальянской Республике!

В связи с эпидемиологической ситуацией в Италии гражданам Азербайджанской Республики, желающим вернуться из Италии в Азербайджан, просим срочно предоставить следующую информацию на адреса электронной почты посольства (rome@mission.mfa.gov.az; consul_rome@mission.mfa.gov.az):

1. Копия общегражданского паспорта Азербайджанской Республики

2. Копия визы или разрешения на место жительство в Италии

3. Контактные данные (телефон, e-mail и адрес)

Те, кто вернется в Азербайджан, будут находиться в карантине в течение двух недель и обязаны соблюдать требования карантинного режима».