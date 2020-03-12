Посольство обратилось к лицам, желающим вернуться из Италии в Азербайджан

Посольство Азербайджана в Италии в связи с увеличением количества зараженных COVID-19, обратилось ко всем гражданам Азербайджана, которые находятся на территории Италии.
Как сообщает Report, в обращении Посольства отмечено:
«Вниманию граждан Азербайджанской Республики в Итальянской Республике!
В связи с эпидемиологической ситуацией в Италии гражданам Азербайджанской Республики, желающим вернуться из Италии в Азербайджан, просим срочно предоставить следующую информацию на адреса электронной почты посольства (rome@mission.mfa.gov.az; consul_rome@mission.mfa.gov.az):
1. Копия общегражданского паспорта Азербайджанской Республики
2. Копия визы или разрешения на место жительство в Италии
3. Контактные данные (телефон, e-mail и адрес)
Те, кто вернется в Азербайджан, будут находиться в карантине в течение двух недель и обязаны соблюдать требования карантинного режима».