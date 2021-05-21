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Посольство обратилось к гражданам Азербайджана в России

Посольство обратилось к гражданам Азербайджана в России Посольство Азербайджана в России обратилось к азербайджанцам, незаконно проживающим на территории России.
Внешняя политика
21 мая 2021 г. 19:04
Посольство обратилось к гражданам Азербайджана в России

Посольство Азербайджана в России обратилось к азербайджанцам, незаконно проживающим на территории России.

Как сообщает российское бюро Report, в обращении отмечается, что граждане Азербайджана до 15 июня должны обратиться в отдел по вопросам миграции территориальных органов Министерства внутренних дел РФ по месту фактического нахождения, в областях и городах с целью урегулирования своего правового положения на территории России.

Легализация их статуса на территории России будет осуществлена после уплаты соответствующего штрафа (около 5 000 рублей) или сбора, установленного российским законодательством. Нашим гражданам, находящимся в России, рекомендуется в кратчайшие сроки обратиться в соответствующие органы.

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Версия на азербайджанском языке Səfirlik Rusiyadakı Azərbaycan vətəndaşlarına müraciət edib

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