Посольство обратилось к гражданам Азербайджана в России

Посольство Азербайджана в России обратилось к азербайджанцам, незаконно проживающим на территории России.

Посольство Азербайджана в России обратилось к азербайджанцам, незаконно проживающим на территории России.

Как сообщает российское бюро Report, в обращении отмечается, что граждане Азербайджана до 15 июня должны обратиться в отдел по вопросам миграции территориальных органов Министерства внутренних дел РФ по месту фактического нахождения, в областях и городах с целью урегулирования своего правового положения на территории России.

Легализация их статуса на территории России будет осуществлена после уплаты соответствующего штрафа (около 5 000 рублей) или сбора, установленного российским законодательством. Нашим гражданам, находящимся в России, рекомендуется в кратчайшие сроки обратиться в соответствующие органы.