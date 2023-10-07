Посольство обратилось к гражданам Азербайджана в Израиле

Посольство Азербайджана в Израиле обратилось к находящимся в этой стране азербайджанским гражданам.

Посольство Азербайджана в Израиле обратилось к находящимся в этой стране азербайджанским гражданам.

Как передает Report, обращение опубликовано на странице посольства в социальной сети "X".

"Вниманию граждан Азербайджана, Армией обороны Израиля было объявлено военное положение. В связи с этим мы рекомендуем гражданам Азербайджана не совершать поездки внутри страны, соблюдать правила безопасности, проявлять осторожность, действовать в соответствии с инструкциями местных государственных структур", - отмечается в сообщении.