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Посольство обратилось к азербайджанцам в США

Посольство обратилось к азербайджанцам в США Невозможно пересечь международные границы с паспортом с истекшим сроком действия
Внешняя политика
22 января 2021 г. 09:59
Посольство обратилось к азербайджанцам в США
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"В соответствии с решением Кабинета министров, паспорта, срок действия которых истек в январе 2020 года или позднее, считаются действительными до 1 июля этого года".

Как сообщает Report, об этом заявили в посольстве Азербайджана в США.

"Просим учесть, что невозможно пересечь международные границы с паспортом с истекшим сроком действия. Учитывая это, просим вас обратиться в посольство республики за свидетельством о возвращении, если вы собираетесь посетить Азербайджан", - сообщили в диппредставительстве.

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