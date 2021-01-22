Посольство обратилось к азербайджанцам в США

Невозможно пересечь международные границы с паспортом с истекшим сроком действия

"В соответствии с решением Кабинета министров, паспорта, срок действия которых истек в январе 2020 года или позднее, считаются действительными до 1 июля этого года".

Как сообщает Report, об этом заявили в посольстве Азербайджана в США.

"Просим учесть, что невозможно пересечь международные границы с паспортом с истекшим сроком действия. Учитывая это, просим вас обратиться в посольство республики за свидетельством о возвращении, если вы собираетесь посетить Азербайджан", - сообщили в диппредставительстве.