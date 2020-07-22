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Посольство: Никаких препятствий для пересечения гражданами Грузии границы с Азербайджаном нет    

Посольство: Никаких препятствий для пересечения гражданами Грузии границы с Азербайджаном нет     Начиная с вечера вчерашнего дня и по сей момент 221 гражданин Грузии пересек границу с Азербайджаном. Никаких проблем с этим вопросом не нет.
Внешняя политика
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22 июля 2020 г. 18:12
Посольство: Никаких препятствий для пересечения гражданами Грузии границы с Азербайджаном нет    

Начиная с вечера вчерашнего дня и на сегодняшний день 221 гражданин Грузии пересек границу с Азербайджаном. Никаких проблем с этим вопросом  нет.

Об этом Report заявила консул Грузии в Азербайджане Натиа Церетели.

Она отметила, что не может идти и речи о том, что Грузия не принимает своих граждан.

«Этнические азербайджанцы, грузины, не имеет значения. Для нас в первую очередь они – граждане Грузии. Что касается того, что кто-то стоял на границе, это было связано с техническими вопросами с обеих сторон, так как часть людей, которая приехала для того, чтобы пересечь границу, не уведомила об этом наше посольство. Это обязательный момент, мы перед этим должны их зарегистрировать. Для этого необходимо либо позвонить на горячую линию, либо явиться в посольство. Мы должны наладить все технические нюансы, в частности, связанные определением мест их размещения на карантин. Кроме того, у многих наших граждан, находящихся в Азербайджане, в связи с ситуацией вокруг пандемии истек срок действия документов и регистраций. Прежде всего, необходимо решить эти проблемы с нашей помощью, чтобы долго не ждать на границе или покидать Азербайджан со штрафами. С нашей стороны никаких проблем нет»,- сказала дипломат.  

Н. Церетели также подчеркнула, что Грузия попросила азербайджанскую сторону, в частности, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом при кабмине Азербайджана, содействовать вывозу наших граждан во время карантина.

«И это было любезно сделано. Еще раз хотим поблагодарить официальные власти страны и кабмин, который откликнулся на нашу просьбу и принял соответствующее решение. До сегодняшнего момента из Азербайджана уже эвакуировано свыше 1 000 граждан Грузии и данный процесс никоим образом не может быть остановлен»,- заключила консул Грузии в Азербайджане Натиа Церетели.       

Напомним, ранее дипмиссия  также призвала граждан Грузии пройти регистрацию до возвращения в страну, позвонив по номеру "горячей линии" (050) 250 07 10 или посетив посольство. 

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Версия на азербайджанском языке Səfirlik: Gürcüstan vətəndaşlarının Azərbaycan sərhədini keçmələrində problem yoxdur
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