Посольство Нидерландов в Баку поздравило азербайджанцев с Днем солидарности и Новым годом

Посольство Нидерландов в Баку сделало публикацию в связи с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

Как передает Report, соответствующий пост был сделан на странице дипмиссии в соцсети "Х".

"Посольство Королевства Нидерландов в Азербайджанской Республике от всего сердца желает вам счастливого, процветающего и мирного Нового года. Мы также поздравляем азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев всего мира", - говорится в публикации.