Посольство Нидерландов в Азербайджане перешло на удаленный режим работы

Сотрудники посольства Нидерландов в Азербайджане перешли на удаленный режим работы из-за угрозы распространения коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщается на официальной странице дипмиссии в Facebook.

"Со вчерашнего дня посольство Нидерландов в Баку начало работать из дома. Мы будем продолжать работать в нормальном режиме, и с нами можно связаться по известным каналам связи. Вопросы общего, консульского характера и по последствиям ситуации с COVID-19, связанным с пребыванием и проживанием в Азербайджане граждан Нидерландов, как обычно, могут быть направлены на круглосуточную службу связи, а также на почту bak@minbuza.nl",- говорится в сообщении.