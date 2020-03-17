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Посольство Нидерландов в Азербайджане перешло на удаленный режим работы

Посольство Нидерландов в Азербайджане перешло на удаленный режим работ

Сотрудники посольства Нидерландов в Азербайджане перешли на удаленный режим работы из-за угрозы распространения коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщается на официальной странице дипмиссии в Facebook.  

"Со вчерашнего дня посольство Нидерландов в Баку начало работать из дома. Мы будем продолжать работать в нормальном режиме, и с нами можно связаться по известным каналам связи. Вопросы общего, консульского характера и  по последствиям ситуации с COVID-19, связанным с пребыванием и проживанием в Азербайджане граждан Нидерландов, как обычно, могут быть направлены на круглосуточную службу связи, а также на почту bak@minbuza.nl",- говорится в сообщении.  

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