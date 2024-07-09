Посольство Мексики в Баку поздравило дипломатов Азербайджана с их профессиональным праздником
Посольство Мексики в Баку поздравило дипломатов Азербайджана с их профессиональным праздникомПосольство Мексики в Азербайджане поздравило азербайджанских дипломатов с их профессиональным праздником, отмечаемым 9 июля.
Посольство Мексики в Азербайджане поздравило азербайджанских дипломатов с их профессиональным праздником, отмечаемым 9 июля.
Как сообщает Report, соответствующая публикация была размещена на странице дипведомства в соцсети "Х".
"В День работников дипломатической службы в Азербайджане поздравляем всех женщин и мужчин, которые своей работой ежедневно способствуют сближению Азербайджана с миром. От всей души поздравляем!" - говорится в публикации.
En el Día del Diplomático felicitamos a mujeres y hombres que con su trabajo contribuyen diariamente a acercar a Azerbaiyán con el mundo .