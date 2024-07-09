Посольство Мексики в Баку поздравило дипломатов Азербайджана с их профессиональным праздником

Посольство Мексики в Азербайджане поздравило азербайджанских дипломатов с их профессиональным праздником, отмечаемым 9 июля.

Посольство Мексики в Азербайджане поздравило азербайджанских дипломатов с их профессиональным праздником, отмечаемым 9 июля.

Как сообщает Report, соответствующая публикация была размещена на странице дипведомства в соцсети "Х".

"В День работников дипломатической службы в Азербайджане поздравляем всех женщин и мужчин, которые своей работой ежедневно способствуют сближению Азербайджана с миром. От всей души поздравляем!" - говорится в публикации.