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Посольство Мексики в Баку поздравило дипломатов Азербайджана с их профессиональным праздником

Посольство Мексики в Баку поздравило дипломатов Азербайджана с их профессиональным праздником Посольство Мексики в Азербайджане поздравило азербайджанских дипломатов с их профессиональным праздником, отмечаемым 9 июля.
Внешняя политика
9 июля 2024 г. 10:53
Посольство Мексики в Баку поздравило дипломатов Азербайджана с их профессиональным праздником

Посольство Мексики в Азербайджане поздравило азербайджанских дипломатов с их профессиональным праздником, отмечаемым 9 июля.

Как сообщает Report, соответствующая публикация была размещена на странице дипведомства в соцсети "Х".

"В День работников дипломатической службы в Азербайджане поздравляем всех женщин и мужчин, которые своей работой ежедневно способствуют сближению Азербайджана с миром. От всей души поздравляем!" - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Meksika səfirliyi Azərbaycan diplomatlarını peşə bayramları münasibətilə təbrik edib

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