Посольство Мексики в Азербайджане выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в Актау
Посольство Мексики в Азербайджане выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в АктауПосольство Мексики в Азербайджане выразило соболезнования в связи с крушением вблизи казахстанского города Актау самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL).
Посольство Мексики в Азербайджане выразило соболезнования в связи с крушением вблизи казахстанского города Актау самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL).
Как передает Report, об этом говорится в сообщении на официальной странице посольства в социальной сети "Х".
"Выражаем наши искренние соболезнования родным и близким погибших в результате трагической катастрофы "Азербайджанских авиалиний" вблизи Актау. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении дипмиссии.
Nuestras sentidas condolencias a familiares y amigos de las personas que perdieron la vida en el trágico accidente de Azerbaijan Airlines cerca de Aktau.
Deseamos una pronta recuperación para los heridos y que regresen con sus seres queridos.@SRE_mx@mtmercado2002