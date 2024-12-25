Посольство Мексики в Азербайджане выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в Актау

Посольство Мексики в Азербайджане выразило соболезнования в связи с крушением вблизи казахстанского города Актау самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL).

Посольство Мексики в Азербайджане выразило соболезнования в связи с крушением вблизи казахстанского города Актау самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на официальной странице посольства в социальной сети "Х".

"Выражаем наши искренние соболезнования родным и близким погибших в результате трагической катастрофы "Азербайджанских авиалиний" вблизи Актау. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении дипмиссии.