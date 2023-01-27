Посольство Марокко выразило соболезнования в связи с нападением на посольство Азербайджана

Посольство Марокко в Азербайджане выразило соболезнования в связи с нападением на посольство Азербайджана в Иране.
Об этом Report сообщили в посольстве.
"Глубоко опечалены известием о трагическом убийстве Орхана Аскерова и ранении еще двух сотрудников посольства Азербайджана в Тегеране. Посольство Марокко выражает глубочайшие соболезнования семье О.Аскерова и азербайджанскому народу",- говорится в заявлении.
Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.
Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.
Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.