Посольство Марокко выразило соболезнования в связи с нападением на посольство Азербайджана

Посольство Марокко в Азербайджане выразило соболезнование азербайджанскому народу.

Посольство Марокко в Азербайджане выразило соболезнования в связи с нападением на посольство Азербайджана в Иране.

Об этом Report сообщили в посольстве.

"Глубоко опечалены известием о трагическом убийстве Орхана Аскерова и ранении еще двух сотрудников посольства Азербайджана в Тегеране. Посольство Марокко выражает глубочайшие соболезнования семье О.Аскерова и азербайджанскому народу",- говорится в заявлении.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.