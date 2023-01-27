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Посольство Марокко выразило соболезнования в связи с нападением на посольство Азербайджана

Посольство Марокко выразило соболезнования в связи с нападением на посольство Азербайджана Посольство Марокко в Азербайджане выразило соболезнование азербайджанскому народу.
Внешняя политика
27 января 2023 г. 14:27
Посольство Марокко выразило соболезнования в связи с нападением на посольство Азербайджана

Посольство Марокко в Азербайджане выразило соболезнования в связи с нападением на посольство Азербайджана в Иране.

Об этом Report сообщили в посольстве.

"Глубоко опечалены известием о трагическом убийстве Орхана Аскерова и ранении еще двух сотрудников посольства Азербайджана в Тегеране. Посольство Марокко выражает глубочайшие соболезнования семье О.Аскерова и азербайджанскому народу",- говорится в заявлении.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.

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Версия на английском языке Embassy of Morocco expresses condolences over attack on Azerbaijani Embassy in Iran
Версия на азербайджанском языке Mərakeş Azərbaycana başsağlığı verib

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