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Посольство Литвы выразило соболезнования в связи с терактом в посольстве Азербайджана

Посольство Литвы выразило соболезнования в связи с терактом в посольстве Азербайджана Посольство Литвы в Азербайджане выразило соболезнования в связи с терактом в посольстве Азербайджана в Иране.
Внешняя политика
27 января 2023 г. 16:42
Посольство Литвы выразило соболезнования в связи с терактом в посольстве Азербайджана

Посольство Литвы в Азербайджане выразило соболезнования в связи с терактом в посольстве Азербайджана в Иране.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

"Теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране неприемлем", - говорится в сообщении.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.

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Версия на английском языке Embassy of Lithuania expresses condolences to people of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Litva səfirliyi Azərbaycan xalqına başsağlığı verib

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