Посольство Латвии выразило соболезнования Азербайджану

Посольство Латвии выразило соболезнования в связи с гибелью военнослужащих в результате крушения вертолета Государственной пограничной службы Азербайджана.

Посольство Латвии выразило соболезнования в связи с гибелью военнослужащих в результате крушения вертолета Государственной пограничной службы Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства на странице в Facebook.

"Посольство Латвийской Республики в Азербайджанской Республике выражает соболезнования семьям и родственникам военнослужащих, погибших в результате крушения вертолета 30 ноября 2021 года, и желает скорейшего выздоровления раненым", - отмечается в публикации.

30 ноября военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гараэйбат" на территории Хызинского района. В результате инцидента погибли 14 человек, еще 2 получили ранения.