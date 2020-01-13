Посольство Латвии объявляет о сборе подписей на референдум

В Посольстве Латвии в Азербайджане будут собирать подписи о проведении референдума об отмене закона «О внесении изменений в Закон о выборах в городские и областные советы» и «О внесении изменений в Закон о местных органах власти».

Как сообщает Report со ссылкой на дипмиссию, подписи будут собираться с 16 января по 14 февраля этого года по понедельникам, четвергам с 10 до 12 часов и по вторникам с 14 до 16 часов.

Информацию о месте и порядке сбора подписей можно найти на сайте www.cvk.lv.