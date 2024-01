Посольство Латвии в Азербайджане выразило соболезнования Азербайджану по случаю 34-ой годовщины трагедии 20 Января.

Как передает Report, об этом говорится в публикации дипмиссии в социальной сети "Х".

"Мы вспоминаем 20 января - одну из самых кровавых трагедий XX века, совершенную советским режимом. С глубоким уважением чтим память тех, кто отдал свою жизнь за независимость и распад Советского Союза", - отмечается в сообщении.