Посольство Казахстана выразило соболезнования по случаю 30-й годовщины Ходжалы

Посольство Казахстана в Азербайджане выразило соболезнования по случаю 30-й годовщины Ходжалы.

Посольство Казахстана в Азербайджане выразило соболезнования по случаю 30-й годовщины Ходжалы.

Как передает Report, об этом заявило посольство на своей официальной странице в Twitter.

"Посольство Казахстана выражает братскому народу Азербайджана искренние сочувствия и соболезнования по случаю 30-й годовщины Ходжалинской трагедии. Разделяем скорбь и боль азербайджанского народа, с уважением чтим светлую память невинных погибших. Мировое сообщество должно приложить все усилия для того, чтобы события, подобные Ходжалинской трагедии, не повторялись в будущем",- написано в сообщении.