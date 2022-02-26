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Посольство Казахстана выразило соболезнования по случаю 30-й годовщины Ходжалы

Посольство Казахстана выразило соболезнования по случаю 30-й годовщины Ходжалы Посольство Казахстана в Азербайджане выразило соболезнования по случаю 30-й годовщины Ходжалы.
Внешняя политика
26 февраля 2022 г. 12:33
Посольство Казахстана выразило соболезнования по случаю 30-й годовщины Ходжалы

Посольство Казахстана в Азербайджане выразило соболезнования по случаю 30-й годовщины Ходжалы.

Как передает Report, об этом заявило посольство на своей официальной странице в Twitter.

"Посольство Казахстана выражает братскому народу Азербайджана искренние сочувствия и соболезнования по случаю 30-й годовщины Ходжалинской трагедии. Разделяем скорбь и боль азербайджанского народа, с уважением чтим светлую память невинных погибших. Мировое сообщество должно приложить все усилия для того, чтобы события, подобные Ходжалинской трагедии, не повторялись в будущем",- написано в сообщении.

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