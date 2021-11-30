Посольство Казахстана выразило Азербайджану соболезнования в связи с крушением вертолета

Посольство Казахстана в Азербайджане выразило соболезнования в связи с крушением военного вертолета.

Посольство Казахстана в Азербайджане выразило соболезнования в связи с крушением военного вертолета.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении дипмиссии.

"Посольство Казахстана выражает Правительству и народу Азербайджана глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью военнослужащих в результате крушения вертолета Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики в Хызинском районе. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - отмечается в заявлении.

30 ноября военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гарахейбат" на территории Хызинского района. В результате инцидента погибли 14 человек, еще 2 получили ранения.