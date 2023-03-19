Посольство Казахстана в Баку: Наблюдается высокая явка избирателей

Более 140 граждан Казахстана, постоянно и временно проживающих в Азербайджане принимают участие в парламентских выборах, наблюдается высокая явка.

Более 140 граждан Казахстана, постоянно и временно проживающих в Азербайджане принимают участие в парламентских выборах, наблюдается высокая явка.

Об этом сообщили Report в посольстве Казахстана в Азербайджане.

Голосование в избирательном участке №262, открытом при посольстве, началось с 7 утра, а ее работу контролируют наблюдатели из Парламентской Ассамблеи СНГ.

Сообщается, что граждане Казахстана, состоящие на консульском учете, и находящиеся в этот день в Баку по разным причинам, в том числе и в рамках служебных командировок, имеют возможность проголосовать на этом избирательном участке.

Голосование на избирательном участке продолжится до 8 часов вечера по местному времени.