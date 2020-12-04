Посольство Казахстана в Азербайджане соболезнует семьям шехидов Отечественной войны

Посольство Казахстана в Азербайджане выразило соболезнования семьям и близким шехидов второй Карабахской войны

Посольство Казахстана в Азербайджане выразило соболезнования семьям и близким шехидов второй Карабахской войны.

Как сообщает Report, в сообщении посольства отмечается:

"Посольство Республики Казахстан выражает искренние и глубокие соболезнования семьям и близким погибших воинов, чтит светлую память шехидов Отечественной войны, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджанской Республики. Аллах ряхмят элясин!"

Минобороны объявило, что 2 783 военнослужащих ВС Азербайджана стали шехидами в Отечественной войне.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении в Азербайджане минуты молчания в 12.00 4 декабря 2020 в целях почитания памяти шехидов Отечественной войны.