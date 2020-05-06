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Посольство Казахстана cоболезнует семье погибшего гражданина Азербайджана

Посольство Казахстана соболезнует семье погибшего азербайджанца

"Казахстанская сторона выражает соболезнования семье погибшего гражданина Азербайджана. Сегодня утром тело погибшего было передано азербайджанской стороне". Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении посольства Казахстана в Азербайджане.

Полная информация о данном инциденте направлена азербайджанской стороне, отметили в дипмиссии Казахстана.

"Казахстанская сторона выражает озабоченность увеличением фактов нарушений государственной границы РК гражданами Азербайджана. С 2017 года и по настоящее время задержаны 41 гражданин АР, из которых 33 осуждены за нарушения государственной границы Казахстана", - отмечается в сообщении.

Напомним, 30 апреля в Каспийском море сотрудники береговой охраны Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан задержали граждан Азербайджанской Республики.

Береговая охрана применила оружие при задержании Г.Ибрагимова, Э.Нуриева, Э.Ахмедова и Ш.Новрузова.

В результате 1 гражданин Азербайджана погиб, 2 получили ранения.

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