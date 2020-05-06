Посольство Казахстана cоболезнует семье погибшего гражданина Азербайджана

"Казахстанская сторона выражает соболезнования семье погибшего гражданина Азербайджана. Сегодня утром тело погибшего было передано азербайджанской стороне". Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении посольства Казахстана в Азербайджане.

Полная информация о данном инциденте направлена азербайджанской стороне, отметили в дипмиссии Казахстана.

"Казахстанская сторона выражает озабоченность увеличением фактов нарушений государственной границы РК гражданами Азербайджана. С 2017 года и по настоящее время задержаны 41 гражданин АР, из которых 33 осуждены за нарушения государственной границы Казахстана", - отмечается в сообщении.

Напомним, 30 апреля в Каспийском море сотрудники береговой охраны Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан задержали граждан Азербайджанской Республики.

Береговая охрана применила оружие при задержании Г.Ибрагимова, Э.Нуриева, Э.Ахмедова и Ш.Новрузова.

В результате 1 гражданин Азербайджана погиб, 2 получили ранения.