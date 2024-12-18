Посольство Катара в Азербайджане провело прием по случаю национального праздника

10:39

Посольство Катара в Баку организовало прием по случаю национального праздника страны.

Как сообщает Report, на приеме выступили посол Катара в Азербайджане Мохаммед Хамад Саад Аль-Фухейд Аль-Хаджри, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев. В мероприятии также приняли участие представители дипломатического корпуса, аккредитованные в Азербайджане, члены Милли Меджлиса, государственные и культурные деятели.

Посол отметил, что сегодня Катар развивается в соответствии с национальной идеей "Катар 2030". Страна также развивает отношения со всеми братскими и дружественными государствами, в том числе с Азербайджаном: "Взаимные визиты официальных лиц и предпринимателей на различных уровнях служат дальнейшему укреплению сотрудничества между Катаром и Азербайджаном в политической, экономической и культурной сферах".

Дипломат также поздравил Азербайджан с успешным проведением климатической конференции COP29.