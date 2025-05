Посольство Израиля: Желаем Азербайджану мира и процветания

Посольство Израиля в Баку поздравило Азербайджан по случаю Национального праздника - Дня независимости, который отмечается 28 мая.

Как передает Report, поздравление опубликовано на странице дипмиссии в соцсетях.

"С Днем независимости, Азербайджан! Сегодня мы празднуем вместе с вами, чествуя ваш путь, силу и достижения. Желаем мира, процветания и дальнейшей дружбы между нашими народами", - говорится в сообщении.