Посольство Израиля в Азербайджане: Надеемся, что вопрос разрешится, и дипмиссия возобновит работу

Посольство Израиля в Азербайджане приостановило работу в знак протеста против решения министерства финансов Израиля изменить условия финансирования их работы. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении дипмиссии.

"В связи с решением Министерства финансов Израиля нарушить договоренности, которые были согласованы и подписаны Генеральным директором Министерства финансов 21 июля 2019 года, и применить одностороннюю процедуру, нарушив протокол, мы вынуждены закрыть дипломатическое представительство. Консульские услуги предоставляться не будут, и никто не будет допущен в посольство", - заявили в посольстве.

"К сожалению, решение Министерства финансов не оставляет нам другого выбора, кроме как предпринять вышеупомянутые действия, поскольку жизненно важные интересы Государства Израиль пострадали. Мы надеемся, что этот кризис будет разрешен в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Отметим, дипмиссии Израиля во всем мире объявили с 30 октября забастовку в знак протеста против решения Минфина страны.