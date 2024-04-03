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Посольство Израиля в Азербайджане продолжает свою работу в прежнем режиме

Посольство Израиля в Азербайджане продолжает свою работу в прежнем режиме Посольство Израиля в Азербайджане продолжает свою работу без изменений.
Внешняя политика
3 апреля 2024 г. 16:58
Посольство Израиля в Азербайджане продолжает свою работу в прежнем режиме

Посольство Израиля в Азербайджане продолжает свою работу в прежнем режиме.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в дипмиссии, комментируя информацию ряда СМИ о возможном прекращении работы посольства в Баку.

"Посольство не комментирует вопросы безопасности. Посольство Израиля в Баку продолжает свою работу без изменений", - заявили в дипмиссии.

Ранее ряд иранских СМИ сообщили, что Израиль эвакуировал свои посольства в Баку и Абу-Даби на фоне возможного ответа со стороны Ирана на авиаудар по консульству в Дамаске.

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Версия на английском языке Embassy of Israel in Azerbaijan continues its work without change – OFFICIAL
Версия на азербайджанском языке İsrailin Azərbaycandakı səfirliyi fəaliyyətini əvvəlki qaydada davam etdirir - RƏSMİ

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