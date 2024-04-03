Посольство Израиля в Азербайджане продолжает свою работу в прежнем режиме

Посольство Израиля в Азербайджане продолжает свою работу без изменений.

Посольство Израиля в Азербайджане продолжает свою работу в прежнем режиме.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в дипмиссии, комментируя информацию ряда СМИ о возможном прекращении работы посольства в Баку.

"Посольство не комментирует вопросы безопасности. Посольство Израиля в Баку продолжает свою работу без изменений", - заявили в дипмиссии.

Ранее ряд иранских СМИ сообщили, что Израиль эвакуировал свои посольства в Баку и Абу-Даби на фоне возможного ответа со стороны Ирана на авиаудар по консульству в Дамаске.