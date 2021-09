Посольство Израиля в Азербайджане поздравило еврейскую общину по случаю праздника Рош ха-Шана (Новый год).

Как передает Report, поздравление размещено в Twitter-аккаунте посольства Израиля в Азербайджане.

"Поздравляем с праздником "Рош ха-Шана" евреев в Азербайджане, Израиле и во всем мире", - говорится в поздравлении.