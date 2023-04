Посольство Израиля в Азербайджане чтит память жертв Холокоста.

Как передает Report, об этом говорится на странице дипмиссии в Twitter.

"Сегодня мы чтим память всех жертв Холокоста. Мы помним о жертвах, но также помним и об их стойкости и мужестве. Их неповиновение - это наша победа", - отмечается в публикации.

День памяти жертв Холокоста и героев сопротивления в 2023 году отмечается в Израиле 18 апреля. В эту дату в Израиле вспоминают о шести миллионах евреев, уничтоженных во время Холокоста.