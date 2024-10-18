Посольство Израиля поздравило Азербайджан с Днем восстановления независимости

Посольство Израиля поздравило Азербайджан с 18 октября - Днем восстановления независимости.
Как сообщает Report, поздравление опубликовано на странице диппредставительства в соцсети "Х".
"В этот исторический день, 18 октября, когда Азербайджан восстановил свою независимость, мы отдаем дань уважения духу стойкости и свободолюбия азербайджанского народа", - говорится в публикации.
Honoring the spirit of resilience and freedom of Azerbaijanis on this historic day, October 18th, when people reclaimed their Independence.— Israel in Azerbaijan (@IsraelinAZ)
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Xalqın öz müstəqilliyini bərpa etdiyi bu tarixi gündə, 18 Oktyabrda, Azərbaycanlıların mətanət və azadlıq ruhunu uca…
pic.twitter.com/hBOKI5ann8 October 18, 2024