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Посольство Израиля поздравило Азербайджан с Днем восстановления независимости

Посольство Израиля поздравило Азербайджан с Днем восстановления независимости Посольство Израиля поздравило Азербайджан с 18 октября - Днем восстановления независимости.
Внешняя политика
18 октября 2024 г. 14:27
Посольство Израиля поздравило Азербайджан с Днем восстановления независимости

Посольство Израиля поздравило Азербайджан с 18 октября - Днем восстановления независимости.

Как сообщает Report, поздравление опубликовано на странице диппредставительства в соцсети "Х".

"В этот исторический день, 18 октября, когда Азербайджан восстановил свою независимость, мы отдаем дань уважения духу стойкости и свободолюбия азербайджанского народа", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Israeli embassy congratulates Azerbaijan on Day of Restoration of Independence
Версия на азербайджанском языке İsrail səfirliyi Azərbaycanı Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edib

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