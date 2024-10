Посольство Израиля поздравило Азербайджан с Днем восстановления независимости

Посольство Израиля поздравило Азербайджан с 18 октября - Днем восстановления независимости.

Как сообщает Report, поздравление опубликовано на странице диппредставительства в соцсети "Х".

"В этот исторический день, 18 октября, когда Азербайджан восстановил свою независимость, мы отдаем дань уважения духу стойкости и свободолюбия азербайджанского народа", - говорится в публикации.