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Посольство Израиля отправило новогодние подарки детям Агдама, Тертера и Барды

Посольство Израиля отправило новогодние подарки детям Агдама, Тертера и Барды Посольство Израиля в Азербайджане поддержало детей Агдама, Тертера и Берде, передав им новогодние подарки.
Внешняя политика
28 декабря 2021 г. 16:09
Посольство Израиля отправило новогодние подарки детям Агдама, Тертера и Барды

Посольство Израиля в Азербайджане поддержало детей Агдама, Тертера и Барды, передав им новогодние подарки.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства Израиля в Азербайджане в Twitter.

"Чтобы отпраздновать Новый год, решили разделить праздничное настроение вместе с детьми Агдама, Тертера и Барды. Мы отправили им - через специальную доставку Санты - книги, теплую одежду, школьные принадлежности, игрушки и другие подарки. Эти дети пережили трудные времена во время войны в прошлом году. Мы в посольстве вместе с нашими партнерами LU-MUN хотим помочь им жить той жизнью, которую они заслуживают, - в мире, достоинстве и радости! С Новым 2022 годом!", - говорится в публикации.

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