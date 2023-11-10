Посольство Израиля: Дед погибшего в боях с ХАМАС солдата - шехид Карабахской войны

Дед солдата израильской армии Лиора Азизова, погибшего в боях с ХАМАС, Вахид Азизов - шехид Первой Карабахской войны

Дед солдата израильской армии Лиора Азизова, погибшего в боях с ХАМАС, Вахид Азизов - шехид Первой карабахской войны.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации посольства Израиля в Азербайджане в соцсети "X".

"Посольство Израиля в Азербайджане глубоко опечалено вестью о гибели 7 октября во время военных действий против ХАМАС 20-летнего сержанта Лиора Азизова, азербайджанца по происхождению. Он был бойцом бригады "Голани". Отец Лиора, Тимур, стал жертвой теракта в Израиле в 2005 г. и скончался через 5 лет от полученных физических и психических травм.

Его дед Вахид Азизов героически погиб во время Первой Карабахской войны в 1992 году и был похоронен на Аллее шехидов. Мы с бесконечной скорбью оплакиваем боль и утрату одной семьи в трех поколениях. Мать Лиора Натали вспоминает о нем так: "Это был умный, чуткий ребенок, который хотел стать врачом и художником. Мы поговорили с ним по телефону в субботу, в первый день войны. Он сказал: "Здесь стреляют, но я в порядке, не волнуйтесь. Мама, я еще позвоню, обещаю, я тебя люблю". Это был последний звонок от него. Пусть душа Лиора и других ушедших из жизни членов семьи Азизовых покоятся с миром", - говорится в тексте публикации.