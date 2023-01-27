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Посольство Италии: Возмущены трусливым нападением на посольство Азербайджана в Тегеране

Посольство Италии: Возмущены трусливым нападением на посольство Азербайджана в Тегеране Посольство Италии в Азербайджане восхищена быстрой и мужественной реакцией сотрудников службы безопасности Азербайджана.
Внешняя политика
27 января 2023 г. 15:20
Посольство Италии: Возмущены трусливым нападением на посольство Азербайджана в Тегеране

Посольство Италии в Азербайджане восхищено быстрой и мужественной реакцией сотрудников службы безопасности посольства Азербайджана в Иране.

Как передает Report, об этом говорится на странице посольства в Twitter.

"Посольство Италии глубоко возмущено трусливым нападением в Тегеране и выражает искренние соболезнования семье погибшего. Желаем раненым скорейшего выздоровления, и выражаем восхищение быстрой и мужественной реакцией сотрудников службы безопасности", - говорится в публикации.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке İtaliya Azərbaycanın səfirliyinə xaincəsinə edilmiş hücumdan hiddətlənib
Версия на английском языке Italian embassy expresses indignation at cowardly attack on Azerbaijani embassy in Tehran

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