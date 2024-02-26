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Посольство Ирана выразило соболезнования в связи с 32-ой годовщиной Ходжалинского геноцида

Посольство Ирана выразило соболезнования в связи с 32-ой годовщиной Ходжалинского геноцида Посольство Ирана выразило соболезнования соболезнования родным и близким жертвам Ходжалинской трагедии.
Внешняя политика
26 февраля 2024 г. 13:55
Посольство Ирана выразило соболезнования в связи с 32-ой годовщиной Ходжалинского геноцида

Посольство Ирана в Азербайджане выразило соболезнования родным и близким жертв Ходжалинской трагедии.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице дипмиссии в социальной сети "Х".

"В связи с 32-й годовщиной Ходжалинской трагедии посольство Ирана в Баку еще раз выражает соболезнования дружественному и братскому народу Азербайджана и разделяет боль родственников жертв трагедии", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке İran səfirliyi Xocalı soyqırımının 32-ci ildönümü ilə bağlı başsağlığı verib

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