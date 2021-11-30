Посольство Ирана выразило Азербайджану соболезнования в связи с крушением вертолета

Посольство Ирана в Азербайджане выразило соболезнования в связи с крушением военного вертолета.

Посольство Ирана в Азербайджане выразило соболезнования в связи с крушением военного вертолета.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении посольства Ирана в Twitter.

"Посольство Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике глубоко опечалено крушением военного вертолета Государственной пограничной службы и гибелью нескольких человек. Выражаем соболезнования дружественному и братскому Азербайджану, азербайджанскому народу, скорбим вместе с семьями погибших", - говорится в заявлении посольства.