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Посольство Ирана выразило Азербайджану соболезнования в связи с крушением вертолета

Посольство Ирана выразило Азербайджану соболезнования в связи с крушением вертолета Посольство Ирана в Азербайджане выразило соболезнования в связи с крушением военного вертолета.
Внешняя политика
30 ноября 2021 г. 16:38
Посольство Ирана выразило Азербайджану соболезнования в связи с крушением вертолета
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Посольство Ирана в Азербайджане выразило соболезнования в связи с крушением военного вертолета.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении посольства Ирана в Twitter.

"Посольство Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике глубоко опечалено крушением военного вертолета Государственной пограничной службы и гибелью нескольких человек. Выражаем соболезнования дружественному и братскому Азербайджану, азербайджанскому народу, скорбим вместе с семьями погибших", - говорится в заявлении посольства.

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Версия на английском языке Iran offers condolences to Azerbaijan on helicopter crash
Версия на азербайджанском языке İran səfirliyi helikopter qəzası ilə bağlı Azərbaycana başsağlığı verib

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