Посольство Ирана изменило название своей страницы в соцсетях после запроса Report

Посольство Ирана в Азербайджане сменило название страницы с İran Embassy Baku на Iran Embassy Azerbaijan в Twitter и Facebook

Посольство Ирана в Азербайджане сменило название страницы в социальных сетях после запроса информационного агентства Report.

Как сообщили Report в дипмиссии этой страны, теперь официальная страница посольства Ирана в Азербайджане в Twiitter именуется Iran Embassy in Azerbaijan.

Ранее она называлась Iran Embassy in Baku, что стало предметом активных обсуждений пользователей соцсетей.

Ряд пользователей выразили недовольство, считая прежнее название страницы посольства в Twitter неверным.

Для сравнения они проводили в пример другие название страниц посольств Ирана с соседних странах, отмечая, что наименование официальных страниц посольств должно исходить из единого принципа.

После того, как Report отправил запрос в посольство, название страницы было изменено.