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Посольство Ирана изменило название своей страницы в соцсетях после запроса Report

Посольство Ирана изменило название своей страницы в соцсетях после запроса Report Посольство Ирана в Азербайджане сменило название страницы с İran Embassy Baku на Iran Embassy Azerbaijan в Twitter и Facebook
Внешняя политика
12 января 2022 г. 12:53
Посольство Ирана изменило название своей страницы в соцсетях после запроса Report

Посольство Ирана в Азербайджане сменило название страницы в социальных сетях после запроса информационного агентства Report.

Как сообщили Report в дипмиссии этой страны, теперь официальная страница посольства Ирана в Азербайджане в Twiitter именуется Iran Embassy in Azerbaijan.

Ранее она называлась Iran Embassy in Baku, что стало предметом активных обсуждений пользователей соцсетей.

Ряд пользователей выразили недовольство, считая прежнее название страницы посольства в Twitter неверным.

Для сравнения они проводили в пример другие название страниц посольств Ирана с соседних странах, отмечая, что наименование официальных страниц посольств должно исходить из единого принципа.

После того, как Report отправил запрос в посольство, название страницы было изменено.

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Версия на английском языке ФотоIranian Embassy changes its Twitter account name after Report’s request
Версия на азербайджанском языке Фотоİran səfirliyi “Report”un sorğusundan sonra səhvini aradan qaldırıb

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