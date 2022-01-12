Посольство Ирана изменило название своей страницы в соцсетях после запроса Report

Посольство Ирана в Азербайджане сменило название страницы в социальных сетях после запроса информационного агентства Report.
Как сообщили Report в дипмиссии этой страны, теперь официальная страница посольства Ирана в Азербайджане в Twiitter именуется Iran Embassy in Azerbaijan.
Ранее она называлась Iran Embassy in Baku, что стало предметом активных обсуждений пользователей соцсетей.
Ряд пользователей выразили недовольство, считая прежнее название страницы посольства в Twitter неверным.
Для сравнения они проводили в пример другие название страниц посольств Ирана с соседних странах, отмечая, что наименование официальных страниц посольств должно исходить из единого принципа.
После того, как Report отправил запрос в посольство, название страницы было изменено.