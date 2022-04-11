Посольство Ирана о распространенных в Telegram-канале видеозаписях, связанных с Азербайджаном

Посольство Ирана отреагировало на видеозапись, опубликованную в Telegram-канале Sepah_Pasdaran.

Посольство Ирана отреагировало на видеозапись, распространенную в Telegram-канале Sepah_Pasdaran.

В посольстве в ответ на запрос Report заявили, что в связи с данным вопросом проводится расследование.

В частности подчеркивается, что Telegram-канал не имеет ничего общего с Корпусом стражей исламской революции (SEPAH): "В любом случае, подобная информация портит отношения между Ираном, Азербайджаном, Турцией и Арменией”.

Напомним, что в Telegram-канале Sepah_Pasdaran регулярно звучат угрозы в адрес Азербайджана и Турции. Армянские источники представляют этот канал в качестве официального канала Корпуса стражей исламской революции.