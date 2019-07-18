​Посольство: Иран не сотрудничает с Арменией в военной сфере

Посольство Ирана в Азербайджане опровергло информацию относительно начала военного сотрудничества Тегерана со страной-оккупантом Арменией.

Как сообщили Report в посольстве Исламской Республики Иран в Азербайджане, распространенная информация о начале военного сотрудничества Ирана с Арменией не соответствует действительности:

"Посольство Ирана в Азербайджане, настаивая на существенности и сохранении развивающегося сотрудничества между двумя дружественными и соседними странами, опровергает распространяемые в последние дни на некоторых новостных порталах Азербайджана необоснованные сообщения о военно-техническом сотрудничестве между Ираном и Арменией. Исламская Республика Иран является сторонником решения нагорно-карабахского конфликта мирным путем и в рамках территориальной целостности Азербайджанской Республики, и также осуждает любой шаг, который мог бы навредить региональному миру и стабильности" - отметили в дипмиссии.