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Посольство: Иран не отправлял спортсменов на турнир в Ханкенди

Посольство: Иран не отправлял спортсменов на турнир в Ханкенди Иранские спортсмены не участвуют на соревнованиях по смешанным боевым единоборствам, проходящих в азербайджанском городе Ханкенди.
Внешняя политика
28 декабря 2021 г. 15:38
Посольство: Иран не отправлял спортсменов на турнир в Ханкенди

Иранские спортсмены не участвуют на соревнованиях по смешанным боевым единоборствам, проходящих в азербайджанском городе Ханкенди.

Об этом сообщили Report в посольстве Ирана в Азербайджане.

«В связи с участием нескольких лиц, выдавших себя за граждан Ирана, 28 декабря 2021 года в соревнованиях по смешанным боевым единоборствам в городе Ханкенди Азербайджанской Республики, хотим отметить, что нетрадиционный вид спорта ММА (смешанные боевые единоборства) в Исламской Республике Иран официально не признан и находится в числе запрещенных из-за наличия насилия в нем, и связей со ставками. У этого вида единоборств нет никаких федераций в Исламской Республике Иран. А те, кто занимается в этой сфере, ведут скрытую и незаконную деятельность.

Участники соревнований, проходящих 28 декабря в городе Ханкенди Азербайджанской Республики, не имеют никакого отношения к Министерству спорта Исламской Республики Иран и они на соревнованиях в любой точки мира принимают участие незаконно», - отметили в посольстве.

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Версия на английском языке Embassy: Iran didn't send athletes to MMA tournament in Khankandi
Версия на азербайджанском языке Səfirlik: "İran Xankəndindəki turnirə idmançı göndərməyib"

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