Посольство: Иран не отправлял спортсменов на турнир в Ханкенди

Иранские спортсмены не участвуют на соревнованиях по смешанным боевым единоборствам, проходящих в азербайджанском городе Ханкенди.

Иранские спортсмены не участвуют на соревнованиях по смешанным боевым единоборствам, проходящих в азербайджанском городе Ханкенди.

Об этом сообщили Report в посольстве Ирана в Азербайджане.

«В связи с участием нескольких лиц, выдавших себя за граждан Ирана, 28 декабря 2021 года в соревнованиях по смешанным боевым единоборствам в городе Ханкенди Азербайджанской Республики, хотим отметить, что нетрадиционный вид спорта ММА (смешанные боевые единоборства) в Исламской Республике Иран официально не признан и находится в числе запрещенных из-за наличия насилия в нем, и связей со ставками. У этого вида единоборств нет никаких федераций в Исламской Республике Иран. А те, кто занимается в этой сфере, ведут скрытую и незаконную деятельность.

Участники соревнований, проходящих 28 декабря в городе Ханкенди Азербайджанской Республики, не имеют никакого отношения к Министерству спорта Исламской Республики Иран и они на соревнованиях в любой точки мира принимают участие незаконно», - отметили в посольстве.