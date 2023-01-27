Посольство Ирака выразило соболезнования Азербайджану

Посольство Ирака выразило соболезнования в связи с террористическим актом, совершенным в посольстве Азербайджана в Иране.

Посольство Ирака выразило соболезнования в связи с террористическим актом, совершенным в посольстве Азербайджана в Иране.

Об этом Report сообщили в посольстве Ирака в Азербайджане.

Напомним, 27 января около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Напавший на посольство Азербайджана задержан.