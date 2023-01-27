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Посольство Ирака выразило соболезнования Азербайджану

Посольство Ирака выразило соболезнования Азербайджану Посольство Ирака выразило соболезнования в связи с террористическим актом, совершенным в посольстве Азербайджана в Иране.
Внешняя политика
27 января 2023 г. 18:45
Посольство Ирака выразило соболезнования Азербайджану

Посольство Ирака выразило соболезнования в связи с террористическим актом, совершенным в посольстве Азербайджана в Иране.

Об этом Report сообщили в посольстве Ирака в Азербайджане.

Напомним, 27 января около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Напавший на посольство Азербайджана задержан.

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Версия на английском языке Iraqi embassy expresses condolences to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İraq Azərbaycana başsağlığı verib

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