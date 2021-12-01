Посольство Индонезии выразило соболезнования Азербайджану

Посольство Индонезии выразило соболезнования в связи с крушением вертолета

Посольство Индонезии выразило соболезнования в связи с гибелью военнослужащих в результате крушения вертолета Государственной пограничной службы Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении посольства на странице в Twitter.

"Посольство Республики Индонезия в Баку выражает глубочайшие соболезнования в связи с гибелью членов экипажа в результате крушения военного вертолета Государственной пограничной службы",- говорится в сообщении.

30 ноября военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гараэйбат" на территории Хызинского района. В результате инцидента погибли 14 человек, еще 2 получили ранения.