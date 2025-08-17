О нас

Посольство Индонезии в Азербайджане отметило 80-летие независимости церемонией поднятия флага

Посольство Индонезии в Азербайджане провело церемонию поднятия флага по случаю 80-ой годовщины со дня независимости.
Внешняя политика
17 августа 2025 г. 09:19
Посольство Индонезии в Азербайджане отметило 80-летие независимости церемонией поднятия флага

Посольство Индонезии в Азербайджане провело церемонию поднятия флага по случаю 80-ой годовщины со дня независимости.

Как передает Report, в мероприятии приняла участие временный поверенный в делах Индонезии в Азербайджане Мерита Йенни, сотрудники посольства, граждане Индонезии в Азербайджане, а также индонезийские граждане, проходящие обучение в Азербайджане.

После церемонии поднятия флага в исполнении индонезийских студентов в Азербайджане присутствующие исполнили национальный гимн Indonesia Raya.

За торжественной церемонией последовали праздничные мероприятия и награждение победителей традиционных индонезийских игр, которые проводились 2 августа.

