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Посольство Хорватии: Потрясены вооруженным нападением на посольство Азербайджана

Посольство Хорватии: Потрясены вооруженным нападением на посольство Азербайджана Посольство Хорватии выразило соболезнования в связи с терактом в посольстве Азербайджана в Иране.
Внешняя политика
27 января 2023 г. 17:57
Посольство Хорватии: Потрясены вооруженным нападением на посольство Азербайджана

Посольство Хорватии выразило соболезнования в связи с терактом в посольстве Азербайджана в Иране.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

"Мы потрясены сегодняшним вооруженным нападением на посольство Азербайджана в Тегеране, повлекшим за собой человеческие жертвы. Выражаем искренние соболезнования семье погибшего и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", -заявили в дипмиссии.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.

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Версия на английском языке Croatian embassy: 'We were shocked by armed attack on the Azerbaijani Embassy'
Версия на азербайджанском языке Xorvatiya səfirliyi: “Azərbaycan səfirliyinə silahlı hücum bizi şoka salıb”

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