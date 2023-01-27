Посольство Хорватии: Потрясены вооруженным нападением на посольство Азербайджана

Посольство Хорватии выразило соболезнования в связи с терактом в посольстве Азербайджана в Иране.

Посольство Хорватии выразило соболезнования в связи с терактом в посольстве Азербайджана в Иране.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

"Мы потрясены сегодняшним вооруженным нападением на посольство Азербайджана в Тегеране, повлекшим за собой человеческие жертвы. Выражаем искренние соболезнования семье погибшего и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", -заявили в дипмиссии.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.