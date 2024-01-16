Посольство Грузии выразило соболезнования Азербайджану в связи с жертвами взрыва в Баку

Посольство Грузии в Азербайджане выразило соболезнования азербайджанскому народу и семьям погибших в результате взрыва, произошедшего 15 января в мебельном цехе в Баку.

Посольство Грузии в Азербайджане выразило соболезнования азербайджанскому народу и семьям погибших в результате взрыва, произошедшего 15 января в мебельном цехе в Баку.

Как передает Report, об этом сообщается в публикации в аккаунте посольства в Facebook.

"Нас очень огорчило известие о взрыве в мебельном цехе в Баку, повлекшем за собой гибель людей. Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших, в это трудное время мы рядом с дружественным Азербайджаном, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - отмечается в публикации.

Отметим, что в результате взрыва в мебельном цехе в Бинагадинском районе Баку погибли 7 человек, 24 пострадали.