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Посольство Грузии выразило соболезнования Азербайджану в связи с жертвами взрыва в Баку

Посольство Грузии выразило соболезнования Азербайджану в связи с жертвами взрыва в Баку Посольство Грузии в Азербайджане выразило соболезнования азербайджанскому народу и семьям погибших в результате взрыва, произошедшего 15 января в мебельном цехе в Баку.
Внешняя политика
16 января 2024 г. 13:11
Посольство Грузии выразило соболезнования Азербайджану в связи с жертвами взрыва в Баку

Посольство Грузии в Азербайджане выразило соболезнования азербайджанскому народу и семьям погибших в результате взрыва, произошедшего 15 января в мебельном цехе в Баку.

Как передает Report, об этом сообщается в публикации в аккаунте посольства в Facebook.

"Нас очень огорчило известие о взрыве в мебельном цехе в Баку, повлекшем за собой гибель людей. Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших, в это трудное время мы рядом с дружественным Азербайджаном, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - отмечается в публикации.

Отметим, что в результате взрыва в мебельном цехе в Бинагадинском районе Баку погибли 7 человек, 24 пострадали.

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Версия на английском языке Georgian embassy expresses condolences to Azerbaijan over explosion victims in Baku
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan səfirliyi mebel sexində baş vermiş partlayış səbəbi ilə Azərbaycan xalqına başsağlığı verib

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