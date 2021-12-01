Посольство Грузии выразило соболезнования азербайджанскому народу

Посольство Грузии в Азербайджане выразило соболезнования в связи с крушением военного вертолета Государственной пограничной службы, приведшим к человеческим жертвам, передает грузинское бюро Report.

Посольство Грузии в Азербайджане выразило соболезнования в связи с крушением военного вертолета Государственной пограничной службы, приведшим к человеческим жертвам, передает грузинское бюро Report.

“Посольство Грузии выражает глубокие соболезнования правительству и народу дружественного и братского Азербайджана. Разделяем скорбь семей погибших в этот трудный момент”, - говорится в сообщении.

30 ноября военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гараэйбат" на территории Хызинского района. В результате инцидента погибли 14 человек, еще 2 получили ранения.

По факту в следственном управлении Генпрокуратуры Азербайджана возбуждено уголовное дело по статье 352.2 (нарушение правил полетов или подготовки к ним) УК.