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Посольство Грузии выразило соболезнования азербайджанскому народу

Посольство Грузии выразило соболезнования азербайджанскому народу Посольство Грузии в Азербайджане выразило соболезнования в связи с крушением военного вертолета Государственной пограничной службы, приведшим к человеческим жертвам, передает грузинское бюро Report.
Внешняя политика
1 декабря 2021 г. 14:34
Посольство Грузии выразило соболезнования азербайджанскому народу

Посольство Грузии в Азербайджане выразило соболезнования в связи с крушением военного вертолета Государственной пограничной службы, приведшим к человеческим жертвам, передает грузинское бюро Report.

“Посольство Грузии выражает глубокие соболезнования правительству и народу дружественного и братского Азербайджана. Разделяем скорбь семей погибших в этот трудный момент”, - говорится в сообщении.

30 ноября военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гараэйбат" на территории Хызинского района. В результате инцидента погибли 14 человек, еще 2 получили ранения.

По факту в следственном управлении Генпрокуратуры Азербайджана возбуждено уголовное дело по статье 352.2 (нарушение правил полетов или подготовки к ним) УК.

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