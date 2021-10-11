В посольстве Грузии в Азербайджане приспущен флаг в связи с трауром

Государственный флаг был спущен в здании посольства Грузии в Азербайджанской Республике в связи с обрушением жилого дома в Батуми 8 октября 2021 года и трагедией, повлекшей за собой гибель людей.

Государственный флаг приспущен в здании посольства Грузии в Азербайджане в связи с обрушением жилого дома в Батуми.

Как сообщили Report, в связи с этим в посольстве Грузии в Баку 11 октября прошла траурная церемония.

Посол Грузии Зураб Патарадзе от имени дипломатического корпуса посольства выразил соболезнования семьям погибших.

"Трагедия в Батуми опечалила всю Грузию. Мы скорбим о каждом из погибших, о каждом из умерших детей. Мы приносим соболезнования их семьям и молимся вместе с ними. Мы благодарны всем, кто искренне разделяет нашу печаль и приносит соболезнования в эти очень тяжелые для Грузии дни. Я благодарю Правительство Азербайджанской Республики и простых граждан за то, что они разделили с нами нашу скорбь и поддержали нас", - сказал посол Грузии.

Участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания.

8 октября в результате обрушения многоэтажного жилого дома в Батуми погибли девять человек, в том числе трое детей.