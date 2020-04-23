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Посольство Германии оказало помощь нуждающимся

Посольство Германии оказало помощь нуждающимся

В период особого карантинного режима в связи с пандемией коронавируса (COVID-19) сотрудники дипмиссии Германии в Азербайджане во главе с послом Вольфгангом Манигом раздали 50 пакетов с продуктами, а также деньги на необходимые лекарства пожилым и одиноким людям, сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу посольства. 

Отмечается, что данная акция была профинансирована Федеральным министерством иностранных дел Германии.  

Комментируя данную акцию посол Германии заявил: "Особенно в это трудное время для многих важно показать признаки надежды. Пожалуйста, оставайтесь здоровыми!". 

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