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Посольство Германии: Мы оказываем поддержку в случае утери паспорта заявителя на визу

Посольство Германии: Мы оказываем поддержку в случае утери паспорта заявителя на визу Посольство Германии в Азербайджане оказывает всевозможную поддержку в случае утери паспорта заявителя на получение визы.
Внешняя политика
3 февраля 2025 г. 13:17
Посольство Германии: Мы оказываем поддержку в случае утери паспорта заявителя на визу

Посольство Германии в Азербайджане оказывает всевозможную поддержку в случае утери паспорта заявителя на получение визы.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в посольстве.

Отметим, что несколько дней назад гражданка Пери Аббаслы поделилась в социальных сетях информацией об утере своего паспорта, поданного на визу в посольство Германии.

Она подчеркнула, что, хотя паспорт был утерян 16 января, ее не ставили в известность о произошедшем. Гражданке сообщили об этом лишь 26 января, после того как она отправила электронное письмо в посольство с вопросом о готовности визы.

По словам Аббаслы, посольство не выплатило ей никакой компенсации.

Посольство Германии в Азербайджане сообщило, что случаи утери паспортов происходят очень редко, однако в случае инцидента владельцу паспорта оказывается необходимая поддержка: "Мы рады интересу азербайджанцев к поездкам в Германию. Многочисленные заявки на получение визы обрабатываются с максимальным вниманием. Вероятность утери паспорта минимальна, но в таких индивидуальных случаях, посольство, конечно, оказывает и будет оказывать возможную поддержку гражданам".

Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) в ответ на запрос Report отметило, что в случае обращения лица в МИД по поводу инцидента, вопрос может быть рассмотрен по существу.

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Версия на азербайджанском языке Almaniya səfirliyi: Viza üçün müraciət edən şəxsin pasportu itirilərsə, mümkün dəstək göstəririk

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