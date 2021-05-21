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Посольство Франции выразило соболезнования в связи кончиной Таира Салахова

Посольство Франции выразило соболезнования в связи кончиной Таира Салахова Посольство Франции c глубокой печалью восприняло известие о смерти известного азербайджанского художника Таира Салахова
Внешняя политика
21 мая 2021 г. 13:29
Посольство Франции выразило соболезнования в связи кончиной Таира Салахова
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Посольство Франции в Азербайджане выразило соболезнования в связи с кончиной выдающегося азербайджанского художника Таира Салахова. Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице посольства в Facebook.

"Посольство Франции c глубокой печалью восприняло известие о смерти известного азербайджанского художника Таира Салахова. В 2015 году Салахов был награжден Французским орденом "Почетного легиона". Посольство Франции выражает соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Fransa səfirliyi Tahir Salahovun vəfatı ilə əlaqədar başsağlığı verib
Версия на английском языке French embassy expresses condolences over Tahir Salahov's death

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