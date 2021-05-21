Посольство Франции выразило соболезнования в связи кончиной Таира Салахова

Посольство Франции c глубокой печалью восприняло известие о смерти известного азербайджанского художника Таира Салахова

Посольство Франции в Азербайджане выразило соболезнования в связи с кончиной выдающегося азербайджанского художника Таира Салахова. Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице посольства в Facebook.

"Посольство Франции c глубокой печалью восприняло известие о смерти известного азербайджанского художника Таира Салахова. В 2015 году Салахов был награжден Французским орденом "Почетного легиона". Посольство Франции выражает соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.