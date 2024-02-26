Посольство Франции в Баку: Разделяем горе всего азербайджанского народа

Посольство Франции в Азербайджане выразило соболезнование азербайджанскому народу в связи с годовщиной трагических событий в Ходжалы.

Посольство Франции в Азербайджане выразило соболезнования азербайджанскому народу в связи с годовщиной трагических событий в Ходжалы.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице дипмиссии в социальной сети "Х".

"Сегодня мы разделяем горе всего азербайджанского народа, который чтит память жертв Ходжалы", - говорится в публикации.

В дипмиссии отметили, что "необходимо работать над установлением мира в регионе, чтобы подобные зверства больше не повторились".