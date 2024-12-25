Посольство Франции в Азербайджане выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в Актау
Посольство Франции в Азербайджане выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в АктауПосольство Франции в Азербайджане выразило соболезнования в связи с крушением в казахстанском городе Актау самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL).
Посольство Франции в Азербайджане выразило соболезнования в связи с крушением в казахстанском городе Актау самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL).
Как передает Report, об этом говорится в сообщении на официальной странице посольства в социальной сети "Х".
"Посольство Франции в Азербайджане выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате крушения самолета AZAL, произошедшего сегодня вблиз города Актау. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - заявили в дипмисси.
Fransanın Azərbaycandakı səfirliyi bu gün Aktau yaxınlığında baş vermiş “Azərbaycan Hava Yollarına" məxsus təyyarənin qəzası nəticəsində həlak olanların doğmalarına və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir. Yaralananların tezliklə sağalmasını diləyir.