Посольство Франции в Азербайджане выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в Актау

Посольство Франции в Азербайджане выразило соболезнования в связи с крушением в казахстанском городе Актау самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL).

Посольство Франции в Азербайджане выразило соболезнования в связи с крушением в казахстанском городе Актау самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на официальной странице посольства в социальной сети "Х".

"Посольство Франции в Азербайджане выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате крушения самолета AZAL, произошедшего сегодня вблиз города Актау. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - заявили в дипмисси.