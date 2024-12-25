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Посольство Франции в Азербайджане выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в Актау

Посольство Франции в Азербайджане выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в Актау Посольство Франции в Азербайджане выразило соболезнования в связи с крушением в казахстанском городе Актау самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL).
Внешняя политика
25 декабря 2024 г. 13:10
Посольство Франции в Азербайджане выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в Актау

Посольство Франции в Азербайджане выразило соболезнования в связи с крушением в казахстанском городе Актау самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на официальной странице посольства в социальной сети "Х".

"Посольство Франции в Азербайджане выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате крушения самолета AZAL, произошедшего сегодня вблиз города Актау. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - заявили в дипмисси.

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Версия на английском языке French embassy extends condolences to Azerbaijan over plane crash
Версия на азербайджанском языке Fransa səfirliyi Azərbaycana başsağlığı verib

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