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Посол Франции обозначил приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на этот год

Посол Франции обозначил приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на этот год Франция рассматривает сотрудничество с Азербайджаном в сфере регионального развития в Агдаме, где страна предлагает свой опыт и финансирование модернизации водно-энергетических сетей.
Внешняя политика
5 января 2022 г. 17:11
Посол Франции обозначил приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на этот год
Захарий Гросс

Франция рассматривает сотрудничество с Азербайджаном в сфере регионального развития в Агдаме, где страна предлагает свой опыт, и финансирования модернизации водно-энергетических сетей.

Как передает Report со ссылкой на посольство Франции в Азербайджане, об этом говорится в заявлении посла Закари Гросса.

Так, в 2022 году Франция обратит внимание на возможности сотрудничества в том числе на помощь в разминировании, а также выявлении лиц, пропавших без вести во время Первой карабахской войны. При этом, сотрудничество в сфере образования и культуры будет продолжено, в том числе в рамках таких учебных заведений, как Азербайджано-французский университет (UFAZ) и Бакинский Французский лицей.

"Давайте продолжим партнерство Франция-Азербайджан и Европейский Союз-Азербайджан и сделаем 2022 год годом возрождения мира и единства на Южном Кавказе", - призвал посол.

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Версия на азербайджанском языке Səfir Fransanın Aİ-yə sədrliyi dövründə Azərbaycanla bağlı prioritetlərini açıqlayıb

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