Посольство: Есть информация о гражданах Азербайджана, пострадавших при землетрясении в Турции

Есть определенные данные о гражданах Азербайджана, которые пострадали в результате землетрясения в Турции и чьи дома были разрушены.

Есть определенные данные о гражданах Азербайджана, которые пострадали в результате землетрясения в Турции и чьи дома были разрушены.

Об этом сообщили анкаринскому бюро Report в посольстве Азербайджана в Турции.

"Подробная информация будет представлена, когда будет уточнено количество пострадавших. Всех пострадавших граждан или лиц, которым что-либо известно о них, просим связаться с посольством по горячей линии +90 535 577 61 68", - отметили в посольстве.

Отмечено, что в связи с разрушительным землетрясением, произошедшим утром 6 февраля в Кахраманмараше и прилегающих областях Турции, в посольстве Азербайджанской Республики в Турции был создан оперативный штаб: “Оперативный штаб в координации с оперативными штабами, созданными в генеральных консульствах Азербайджанской Республики в Стамбуле и Карсе, устанавливает личности пострадавших граждан”.



Посольство поддерживает постоянную оперативную связь с Министерством внутренних дел Турецкой Республики, AFAD, другими соответствующими государственными структурами, а также с делегацией Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики, прибывшей на помощь Турции: "На номера горячей линии посольства поступают обращения граждан Азербайджана и их родственников, проживающих в Турции и временно находящихся здесь. Для каждого региона, где произошло землетрясение, выделен один сотрудник посольства, и все заявки систематизируются. Посольство изучает всю поступившую и полученную информацию".