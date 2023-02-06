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Посольство: Есть информация о гражданах Азербайджана, пострадавших при землетрясении в Турции

Посольство: Есть информация о гражданах Азербайджана, пострадавших при землетрясении в Турции Есть определенные данные о гражданах Азербайджана, которые пострадали в результате землетрясения в Турции и чьи дома были разрушены.
Внешняя политика
6 февраля 2023 г. 15:39
Посольство: Есть информация о гражданах Азербайджана, пострадавших при землетрясении в Турции

Есть определенные данные о гражданах Азербайджана, которые пострадали в результате землетрясения в Турции и чьи дома были разрушены.

Об этом сообщили анкаринскому бюро Report в посольстве Азербайджана в Турции.

"Подробная информация будет представлена, когда будет уточнено количество пострадавших. Всех пострадавших граждан или лиц, которым что-либо известно о них, просим связаться с посольством по горячей линии +90 535 577 61 68", - отметили в посольстве.

Отмечено, что в связи с разрушительным землетрясением, произошедшим утром 6 февраля в Кахраманмараше и прилегающих областях Турции, в посольстве Азербайджанской Республики в Турции был создан оперативный штаб: “Оперативный штаб в координации с оперативными штабами, созданными в генеральных консульствах Азербайджанской Республики в Стамбуле и Карсе, устанавливает личности пострадавших граждан”.

Посольство поддерживает постоянную оперативную связь с Министерством внутренних дел Турецкой Республики, AFAD, другими соответствующими государственными структурами, а также с делегацией Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики, прибывшей на помощь Турции: "На номера горячей линии посольства поступают обращения граждан Азербайджана и их родственников, проживающих в Турции и временно находящихся здесь. Для каждого региона, где произошло землетрясение, выделен один сотрудник посольства, и все заявки систематизируются. Посольство изучает всю поступившую и полученную информацию".

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Версия на английском языке Embassy: There are reports of Azerbaijani citizens injured in Turkiye earthquake
Версия на азербайджанском языке Səfirlik: "Türkiyədəki zəlzələdə xəsarət alan Azərbaycan vətəndaşları ilə bağlı məlumatlar mövcuddur"

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