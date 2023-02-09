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Посольство: Дети, потерявшие родителей в результате землетрясения, будут переданы на попечение только в Турции

Посольство: Дети, потерявшие родителей в результате землетрясения, будут переданы на попечение только в Турции Дети, потерявшие родителей в результате землетрясения, будут переданы на попечение только в Турции.
Внешняя политика
9 февраля 2023 г. 19:47
Посольство: Дети, потерявшие родителей в результате землетрясения, будут переданы на попечение только в Турции

Дети, потерявшие родителей в результате землетрясения, будут переданы на попечение только в Турции.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении посольства Турции в Азербайджане.

“Из-за новостей, опубликованных в некоторых азербайджанских СМИ по поводу установления опеки над детьми, потерявшими родителей в результате землетрясения в Турции, в обществе возникли вопросы о возможности установления опеки гражданами Азербайджана. Информация Министерства семьи и социальных служб Турецкой Республики в связи с опекой над детьми, пострадавшими в результате землетрясения, относится только к нашим гражданам, проживающим в Турции. Вопрос о передаче или усыновлении наших детей в какую-либо семью за пределами страны не является предметом обсуждения", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Səfirlik: Zəlzələdə valideynini itirmiş uşaqlar yalnız Türkiyədə himayəyə veriləcək

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